Путін створить спеціальні центри, щоб змусити українців “шанувати” закони РФ – ISW

Серпень, 31 в 13:31

Президент Росії Володимир Путін, очевидно, створює умови для примусової культурної асиміляції депортованих до РФ українців.

Те, що очільник Кремля прагне стерти культурну ідентичність українців, свідчить його зустріч із головою Федерального агентства у справах національностей Ігорем Баріновим 29 серпня, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Того дня Путін із Баріновим обговорили створення “адаптаційних центрів” для “мігрантів”, які проживають у Росії.

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– Барінов заявив, що з дозволу та підтримки Путіна Федеральне агентство у справах національностей працює над програмами в невизначених пілотних регіонах, щоб переконатися, що “мігранти” знають та поважають російські традиції, звичаї та закони, а також щоб запобігти “соціальній ізоляції “мігрантів” у РФ, – зазначають у ISW.

Керівник агентства у справах національностей заявив, що створені “центри адаптації” будуть ефективними для підтримки стабільності мігрантських спільнот, оскільки є ризик, що “етнічні меншини в Росії створять анклави, через що в РФ загостриться етнічна злочинність”.

– Програми в так званих адаптаційних центрах, імовірно, будуть формою культурного перепрограмування, щоб стерти українську культурну ідентичність депортованих до РФ українців, – переконані американські аналітики.

На території РФ, за свідченням російського експерта з питань міграції Олександра Верховського, перебувають понад 3,5 млн українців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

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Джерело: ISW

Фото: Людмила Денісова