Сентябрь, 01 в 0:43

Устать от войны в Украине означает отвернуться от более 350 погибших детей, которых убила агрессия Российской Федерации.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к участникам Венецианского Кинофестиваля.

– Я ценю возможность обратиться сегодня к вам и рассказать нашу историю. Об Украине, ее народе и войне, которую Россия ведет против нас 189 дней. История – вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Драма основана на реальных событиях. Воплощена в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами. Трагедия, не в сопровождении гениальной музыки Мориконе, а гадких частушек и звуков взрывов, выстрелов и сирен воздушной тревоги. Хоррор, продолжительностью не 120 минут, а 189 дней, — сказал президент.

Он отметил, что за 189 дней войны, как утверждает Россия, от войны в Украине якобы устали Европа и мир.

Сейчас смотрят

– Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Этого Россия добивается. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматических ошибки. Привык к войне. Смирился с войной. Забыл о войне. Этот замысел никогда не должен претвориться в жизнь, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он призвал деятелей культуры не забывать и не молчать о войне в Украине.

– Ваша позиция важна, ваш голос влиятелен, ваше слово громкое. Меньшее, что вы можете сегодня сделать, а точнее – не сделать – это не молчать, не бояться, не отвлекаться, не проходить мимо и не быть равнодушным к войне в Украине, которую развязала Россия, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для кого-то силой только ракеты и ядерные боеголовки.

— Для нас сила – в философии, ментальности, это смыслы и слова. Для нас это тоже оружие. Я хочу, чтобы в мире каждая страна, каждый народ, каждый институт и сообщество имели четкое представление о том, что переживает сейчас Украина, — сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что слышать об этой войне нужно на максимально понятном языке.

— Для вас такой – есть язык кино. Но вы не увидите дальше жуткие кадры – взрывы, выстрелы, разрушения, дым. Боль и слезы. Вы увидите то, что большинство обычно не видит. Неотъемлемая часть каждого фильма, на которую далеко не каждый обращает внимание. Важны имена, которые идут в забвение и неизвестность, потому что в момент, когда они появляются на экране – большинство зрителей делает две вещи: встают и уходят. Знаю, что первое сегодня – важно. Второе – невозможно, — подчеркнул президент.

После этой фразы обращение Владимира Зеленского временно было прервано, а вместо чего появились титры с именами детей, убитых Российской Федерацией. Список имен насчитывал 358 погибших детей из-за агрессии России. Кроме того, после титров отмечено, что после вторжения России 735 детей получили ранения от действий оккупантов, 223 числятся пропавшими без вести, а еще 7013 ребенок — насильственно вывезен с территории Украины.

После титров Владимир Зеленский снова обратился к участникам кинофестиваля с заключительными словами.

— Каждый раз, когда кто-то говорит об усталости от Украины – следует вспомнить эти титры. Устать от Украины значит отмахнуться от этих имен. Забыть эти имена. Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого никогда, не покажется, будет с Украиной до конца, до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты, – резюмировал президент Украины.

Ранее исследователи из Института изучения войны (ISW) сообщали, что президент России Владимир Путин, по всей видимости, создает условия для принудительной культурной ассимиляции депортированных в РФ украинцев. То, что глава Кремля стремится стереть культурную идентичность украинцев, свидетельствует его встреча с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым 29 августа, считают аналитики.