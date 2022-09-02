Лягав голим у ліжко до 6-річної: під Києвом чоловік розбещував дитину

Вересень, 02 в 15:33

На Київщині затримали чоловіка, який намагався розбестити шестирічну дівчинку. Про це в соцмережах у п’ятницю, 2 вересня, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Так, 37-річний чоловік уночі ліг оголеним у ліжко до малолітньої дитини і намагався вчинити розпусні дії.

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– Добре, що родичка дівчинки вчасно помітила свавілля і одразу повідомила про цей огидний злочин у поліцію. Суд узяв розпусника під варту, – йдеться у повідомленні.

Нєбитов уточнив, що зловмиснику з Бучанщини вже оголосили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.