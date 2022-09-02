Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Лягав голим у ліжко до 6-річної: під Києвом чоловік розбещував дитину

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Лягав голим у ліжко до 6-річної: під Києвом чоловік розбещував дитину
Фото: Нацполіція

На Київщині затримали чоловіка, який намагався розбестити шестирічну дівчинку. Про це в соцмережах у п’ятницю, 2 вересня, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Так, 37-річний чоловік уночі ліг оголеним у ліжко до малолітньої дитини і намагався вчинити розпусні дії.

Зараз дивляться

– Добре, що родичка дівчинки вчасно помітила свавілля і одразу повідомила про цей огидний злочин у поліцію. Суд узяв розпусника під варту, – йдеться у повідомленні.

Нєбитов уточнив, що зловмиснику з Бучанщини вже оголосили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

– Упевнений, що цей ганебний вчинок буде покараний з усією суворістю, – резюмував він.

Читайте
Пропонував цукерки, ґвалтував і знімав на камеру: в Енергодарі розшукується педофіл

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка