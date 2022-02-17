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Пропонував цукерки, ґвалтував і знімав на камеру: в Енергодарі розшукується педофіл

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Пропонував цукерки, ґвалтував і знімав на камеру: в Енергодарі розшукується педофіл

У Запорізькій області розшукують 54-річного чоловіка, підозрюваного у серії зґвалтування малолітніх дівчаток. Педофіл пропонував їм цукерки та гроші, аби отримати “дозвіл” на задоволення своїх сексуальних потреб.

Інцидент стався у місті Енергодар. Вранці 16 лютого до поліції звернулися батьки 12-річної постраждалої, яка описала свого нападника.

Як стало відомо місцевим журналістам, чоловіка звати Олег, він місцевий мешканець 1967 року народження. Більше того, на його рахунку є й інші жертви, які вже давно досягли повноліття, однак до поліції за допомогою не зверталися.

За попередньою інформацією, усі свої роспусні дії підозрюваний знімав на камеру свого мобільного телефона.

Що кажуть у поліції

Провадження відкрито за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої дівчинки) КК України.

Якщо після затримання та обшуків буде вилучено смартфон, де зберігається дитяче порно, слідчі додадуть і ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

За скоєне 54-річному педофілу може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Його розшук триває.

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Джерела: Нацполіція, Енергодар News

Фото: Depositphotos

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