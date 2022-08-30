Серед них патріарх Кирило: Кабмін ініціював санкції проти деяких представників РПЦ

Серпень, 30 в 17:57

Кабінет міністрів запропонував РНБО запровадити санкції проти очільника Російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи представників РПЦ. Список має розглянути Рада національної безпеки та оборони, а також президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України. Згідно з повідомленням, узгодження списку дасть можливість звернутися до міжнародної спільноти для запровадження таких же санкцій в інших країнах.

Крім патріарха Кирила, пропонують запровадити санкції проти керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона, його заступника протоієрея Миколи Балашова, митрополита Псковського, Порхівського РПЦ Тихона та інших.

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Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень на території України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, заборона на участь у приватизації та оренді державного майна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів.