Серпень, 26 в 16:20

Співробітники СБУ затримали за державну зраду керівника Інституту підготовки юридичних кадрів Служби безпеки.

У пресслужбі відомства назвали це затримання “очищенням власних лав”.

У спецслужбі повідомили, що в результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій була повідомлена підозра у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у Харкові.

Зараз дивляться

Правоохоронці повідомили, що наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

У Службі безпеки повідомили, що заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Українські правоохоронці не називають імені затриманого за держзраду. Інші подробиці теж не наводяться.

Днями СБУ викрила в Україні агентурну мережу спецслужб Росії, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю і передавала ворогу дані про дислокацію та чисельність ЗСУ напередодні 24 лютого.