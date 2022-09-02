Вересень, 02 в 20:10

Російські агресори втратили важку техніку і тепер не можуть ефективно атакувати Збройні сили України.

Це випливає із перехоплення Головного управління розвідки України, опублікованого у п’ятницю, 2 вересня.

Так, загарбник висловив думку, що окупанти могли б прорвати українську оборону у разі, якби вони мали військову техніку для цього.

Зараз дивляться

– Але в нас техніки немає, а на своїх консервних банках ми х*й проїдемо, нас прошиють як не*уй співати, – стверджує він.

Нагадаємо, у попередніх перехопленнях говорилося, що контрактники та офіцери одного з російських підрозділів збираються скласти зброю.

Також повідомлялося, що все більше військових РФ не хочуть воювати, а кількість випадків дружнього вогню продовжує зростати.