Техніки немає, на своїх консервних банках ми не поїдемо – перехоплення розмови окупантів
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Російські агресори втратили важку техніку і тепер не можуть ефективно атакувати Збройні сили України.
Це випливає із перехоплення Головного управління розвідки України, опублікованого у п’ятницю, 2 вересня.
Так, загарбник висловив думку, що окупанти могли б прорвати українську оборону у разі, якби вони мали військову техніку для цього.
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– Але в нас техніки немає, а на своїх консервних банках ми х*й проїдемо, нас прошиють як не*уй співати, – стверджує він.
Нагадаємо, у попередніх перехопленнях говорилося, що контрактники та офіцери одного з російських підрозділів збираються скласти зброю.
Також повідомлялося, що все більше військових РФ не хочуть воювати, а кількість випадків дружнього вогню продовжує зростати.