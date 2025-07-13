Попри посилення російського терору українських міст та громад, наші сили ППО показали хороші результати у збиванні ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський – про обстріли України

За словами Зеленського, за сім днів масштабних російських обстрілів України ворог запустив понад 1 800 дронів, більш ніж 1 200 керованих авіабомб та 83 ракети різних типів.

Посиленням терору міст і громад росіяни намагаються дедалі більше залякувати мирне населення.

– Але, попри плани Москви, є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських Шахедів за цей тиждень, – наголосив президент Зеленський.

За його словами, на кожній зустрічі із партнерами цього тижня йшлося про масштабування виробництва саме дронів-перехоплювачів.

Володимир Зеленський наголошує, що росіяни використовують дрони-камікадзе Шахед задля затягування війни. Саме тому треба нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала переговорна дипломатія.

– Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, Сімки (G7) та всіх партнерів, – зауважив президент.

Seven days of large-scale Russian attacks on Ukraine: over 1,800 drones, more than 1,200 guided aerial bombs, and 83 missiles of various types. The Russians are intensifying terror against cities and communities to increasingly intimidate our people. But despite Moscow’s plans,… pic.twitter.com/4BESIaNFE7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2025

Раніше західні медіа повідомили, що американський президент Дональд Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot.

