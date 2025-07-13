Попри посилення російського терору українських міст та громад, наші сили ППО показали хороші результати у збиванні ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський – про обстріли України

За словами Зеленського, за сім днів масштабних російських обстрілів України ворог запустив понад 1 800 дронів, більш ніж 1 200 керованих авіабомб та 83 ракети різних типів.

Посиленням терору міст і громад росіяни намагаються дедалі більше залякувати мирне населення.

– Але, попри плани Москви, є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських Шахедів за цей тиждень, – наголосив президент Зеленський.

За його словами, на кожній зустрічі із партнерами цього тижня йшлося про масштабування виробництва саме дронів-перехоплювачів.

Володимир Зеленський наголошує, що росіяни використовують дрони-камікадзе Шахед задля затягування війни. Саме тому треба нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала переговорна дипломатія.

– Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, Сімки (G7) та всіх партнерів, – зауважив президент.

Раніше західні медіа повідомили, що американський президент Дональд Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot.

