Вистачить ще на три роки: в ГУР назвали кількість ракет С-300, які є у РФ

Вересень, 09 в 11:05

У Росії залишилося менше 200 ракет типу Іскандер. Але їх бережуть, тому випускають по Україні старі ракети С-300, які треба утилізовувати.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький. За його словами, ракет типу Калібр, за підрахунками, росіяни також могли виробляти за рік 150-180.

Але той запас, який є, вони уже бережуть, тому що близько 70% компонентів не російського виробництва.

Зараз дивляться

– У них дефіцит в Іскандерах, залишилося менше 200 – це реальність. Іскандер зараз застосовується дуже рідко. Водночас ми порахували, що С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30-40 років. Їх приблизно 7 тис. Це, по суті, ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Щоб не витрачати кошти на утилізацію, росіяни просто випускають їх по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на три роки, – пояснив Скібіцький.

Днями в Оперативному командуванні Південь також повідомили, що ракетний потенціал РФ поступово зменшується. Тому агресор на Півдні України запускає навіть відбраковані ракети до зенітно-ракетних систем С-300.