Хватит еще на три года: в ГУР назвали количество ракет С-300, которые есть у РФ

Сентябрь, 09 в 11:05

У России осталось менее 200 ракет типа Искандер. Но их берегут, поэтому выпускают по Украине старые ракеты С-300, которые нужно утилизировать.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий. По его словам, ракет типа Калибр, по подсчетам, россияне также могли производить за год 150-180.

Но тот запас, который есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства.

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– У них дефицит в Искандерах, осталось меньше 200 – это реальность. Искандер сейчас применяется очень редко. В то же время мы посчитали, что С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30-40 лет. Их примерно 7 тыс. Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Чтобы не тратить средства на утилизацию, россияне просто выпускают их по нашей территории. Если посчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на три года, — объяснил Скибицкий.

На днях в Оперативном командовании Юг также сообщили, что ракетный потенциал РФ постепенно уменьшается. Поэтому агрессор на Юге Украины запускает даже отбракованные ракеты к зенитно-ракетным системам С-300.