Вересень, 09 в 12:08

На Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ, за три дні просунулися майже на 50 км.

У мережі українці вже почали жартувати над втечею російських окупантів після ударів по позиціях військ РФ та наступу ЗСУ.

Факти ICTV зібрали меми на тему “демілітаризації” загарбників на Харківщині.

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Користувачі мереж не могли не згадати мем, який підхопила уся країна, після вибухів у Криму на аеродромі Новофедорівки. Тоді росіян, які відпочивали на півострові, охопила істерика. Те саме відбувається й зараз на Харківському напрямку, де ЗСУ героїчно нищать окупантів та женуть їх назад в Росію.

Також українці пожартували над тим, що їм цікаво дізнатися усі подробиці з фронту, але Генштаб ЗСУ закликає чекати, доки військові зроблять свою справу та довіряти офіційним заявам.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Влад Шевченко (@vlad.shevchenko_)

Традиційно українці вже не можуть обійтися без мемів з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Інші меми про контрнаступ ЗСУ та реакцію росіян:

Нагадаємо, що увечері 8 вересня президент Володимир Зеленський опублікував відео з українськими військовослужбовцями, які піднімають прапор України над Балаклією.

Район Балаклії, а особливо розташоване неподалік місто Ізюм, є важливими логістичними вузлами армії країни-терориста для забезпечення російських сил на Донбасі.