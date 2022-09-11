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Факти / Україна

Зеленський оголосив про звільнення смт Чкаловське на Харківщині

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зеленський оголосив про звільнення смт Чкаловське на Харківщині

Українські воїни звільнили від загарбників селище міського типу Чкаловське, що на Харківщині.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Населений пункт звільнила 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

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– Український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів із кожного українського міста й села, – наголосив президент Зеленський.

Google Maps

Президент подякував Збройним силам і показав відео, як український військовий прилаштовує державний прапор на вежі.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня звільнено близько 2 тис. км нашої території.

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Джерело: Володимир Зеленський

Фото: скриншот із відео

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