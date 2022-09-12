Окупанти вивозять із Харківщини награбоване майно й машини – ЗСУ
Російські військові на тлі звільнення населених пунктів у Харківській та Донецькій областях кидають свої позиції та тікають углиб тимчасово захоплених територій або до РФ.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, напередодні окупанти вивезли з Великого Бурлука та Дворічної Харківської області награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби.
Місто Сватове в Луганській області російські військові залишили 11 вересня разом із родинами.
Залишилися там тільки військовослужбовці так званої “народної міліції”, які є місцевими жителями.
Нагадаємо, що протягом 200-ї доби повномасштабної війни Сили оборони витіснили ворога із понад 20 населених пунктів.
Зараз ЗСУ беруть їх під повний контроль та проводять там стабілізаційні заходи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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