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Факти / Україна

Окупанти вивозять із Харківщини награбоване майно й машини – ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Російські військові на тлі звільнення населених пунктів у Харківській та Донецькій областях кидають свої позиції та тікають углиб тимчасово захоплених територій або до РФ.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, напередодні окупанти вивезли з Великого Бурлука та Дворічної Харківської області награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби.

Місто Сватове в Луганській області російські військові залишили 11 вересня разом із родинами.

Зараз дивляться

Залишилися там тільки військовослужбовці так званої “народної міліції”, які є місцевими жителями.

Нагадаємо, що протягом 200-ї доби повномасштабної війни Сили оборони витіснили ворога із понад 20 населених пунктів.

Зараз ЗСУ беруть їх під повний контроль та проводять там стабілізаційні заходи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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