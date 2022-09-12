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Факти / Україна

Пощастило вижити: військовий РФ радіє полону та розповідає про деморалізацію військ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Пощастило вижити: військовий РФ радіє полону та розповідає про деморалізацію військ

Російський військовий, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповідає, як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу.

– За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається боягузливо втекти з поля бою, – заявляє 20-річний гранатометник.

Він зазначає , що їх кинуло власне командування напризволяще, загарбники були фактично “спалені” шквальним вогнем ЗСУ на підході до Шевченкового.

Рашист зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон, і радить робити це й іншим військовим РФ.

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Фото: скрін з відео

Джерело: СБУ
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