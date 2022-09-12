Посчастливилось выжить: военный РФ радуется плену и рассказывает о деморализации войск

Сентябрь, 12 в 12:59

Российский военный, который с марта дислоцировался в Чугуевском районе Харьковской области, рассказывает, как контрнаступление ВСУ деморализовало войска ВС РФ и те окончательно утратили веру в победу.

— За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя, – заявляет 20-летний гранатометчик.

Он отмечает, что их бросило собственное командование на произвол судьбы, захватчики были фактически “сожжены” шквальным огнем ВСУ на подходе к Шевченковому.

Рашист признается, что ему удалось выжить, потому что вовремя сдался в плен, и советует делать это и другим военным РФ.

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Фото: скрин с видео