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Факти / Україна

Звільнили 500 кв. км та деокупували 5 населених пунктів: як просувається контрнаступ на Херсонщині

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останні два тижні звільнили близько 500 кв. км території на Херсонщині та деокупували п’ять населених пунктів.

Про це під час брифінгу заявила речник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні є досить переконливими. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до кількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що населені пункти Херсонської області звільнені та знаходяться під українськими прапорами, – заявила вона.

Зокрема, ЗСУ звільнили Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.

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