Херсон може опинитися у щільному кільці ЗСУ – Жданов

Вересень, 11 в 20:39

Херсонський напрямок не відстає від Харківського, і там ЗСУ продовжує проводити методичне знищення угруповання російських військових за допомогою дистанційних засобів вогневого впливу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Але ми все одно там просуваємося вперед. Там уже підтверджено село Олександрівка. Звільнено. Це говорить про те, що ми заходимо з різних боків до Херсона. Він може опинитися у щільному кільці Збройних сил України, – каже він.

До речі, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні рано святкувати перемогу – потрібно захистити звільнені території від можливого російського контрнаступу.

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Джерело: Олег Жданов