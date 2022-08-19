Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході – британська розвідка

Серпень, 19 в 10:22

Росія за майже шість місяців повномасштабного вторгнення не має успіхів в інформаційній війні проти України.

Про це заявив глава британської розвідувальної служби Джеремі Флемінг.

– Так само, як і у випадку з наземним вторгненням, початкові онлайн-плани Росії, схоже, провалилися. Використання країною агресивних кіберінструментів було безвідповідальним і невибірковим. Наразі президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це привід для радощів, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших частинах світу, – каже він.

Флемінг повідомив, що багато з найбільш густонаселених країн не погодилися з проханням ООН засудити Росію за її криваву війну в Україні. Він додав, що на думку суспільства в цих місцях впливає інформація, яка надходить з Росії.

Зараз дивляться

За його словами, кіберборотьба Росії й України за вплив на думку людей настільки ж жорстока та руйнівна, як і фізична війна.

Також розповів, до яких дій вдалась Росія перед початком повномасштабної війни в Україні, наприклад, військова розвідка РФ розгорнула зловмисне програмне забезпечення WhisperGate, щоб знищити та зіпсувати українські урядові системи. Також менш ніж за годину до вторгнення в Україну Росія атакувала супутникові мережі ViaSat, якими користуються українські військові, уряд і цивільні особи. Ці дії поширилися і на сусідні країни, завдавши побічної шкоди низці послуг, від вітрових електростанцій до доступу до інтернету. Але ці проблеми спільними зусиллями вдалося швидко усунути.

За словами Флемінга, дезінформація в інтернеті швидко стала основною частиною кампанії Росії, метою якої є плутанина та хаос в Україні та за її межами. Росія вже вдавалась до такого ходу раніше, зокрема, в Сирії та на Балканах.

– Ми стали свідками героїчного захисту українських військових, в інтернеті ми, мабуть, побачили найефективнішу оборонну кіберактивність в історії. Діючи під постійним тиском проти дуже здібного супротивника, ця команда промисловості, розвідки, служб безпеки, а в деяких випадках і громадян, працювала пліч-о-пліч, щоб попереджати, реагувати та виправляти. Цей кіберзахист виявився сильнішим, ніж очікувала Росія, – говорить Флемінг.

Він заявив, що світ повинен вжити заходів, щоб протистояти організованим державним кампаніям дезінформації та забезпечити, щоб вони не притупили міжнародне обурення діями Росії.

Флемінг додав, що Національні кіберсили Великої Британії можуть відповісти Росії розгортанням британського військового підрозділу, який використовує наступальні кіберінструменти.

Джерело: The Economist