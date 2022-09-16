Вересень, 16 в 10:53

Колишньому народному депутату Андрію Деркачу повідомлено про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні.

Про це повідомляє пресцентр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Наразі нардеп переховується від правоохоронних органів.

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Досудове розслідування встановило, що народний депутат за період 2019-2022 рік одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів Російської Федерації за підривну діяльність проти України, зокрема дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин із США, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

На сьогодні народному депутату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.

Наразі Андрій Деркач переховується від слідства, тому його оголосили в розшук.

Наприкінці червня Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, більш відомого як ГРУ. До агентурної мережі, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач.

Раніше повідомлялося, що СБУ та НАБУ затримали керівника охорони депутата Верховної Ради. Охоронця підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучили декілька ручних осколкових гранат та патрони до нарізної вогнепальної зброї. Вважається, що йдеться про керівника охорони Андрія Деркача.