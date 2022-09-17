Україна перехопила стратегічну ініціативу під час контрнаступу на Харківщині – Купер

Вересень, 17 в 17:50

Між Ізюмом, Оскілом, Кам’янкою та Студенком Харківської області відбулася вирішальна розв’язка наступу ЗСУ.

Про це повідомив австрійський військовий аналітик Том Купер.

– Спочатку українці мали надто мало сил, щоб атакувати Ізюм, і розташовувалися лише на північний схід від цього міста: їм знадобилося 8 чи 9 вересня, щоб убезпечити район Веселого. Далі на схід бездоріжжя та нерівний рельєф сповільнили їх, і лише пізно ввечері 9 вересня їм вдалося дістатися Кам’янки, – каже він.

На його думку, це місце утримували значно переважаючі російські сили. Так само підрозділи ЗСУ, які розгортаються на лінії фронту між Бражиківкою, Довгеньким і Святогірськом, не змогли прорвати лінію фронту 201-ї військової бази. Українські війська далі на схід таки розпочали тристоронній наступ на Лиман, але не зуміли закріпити це місто.

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– Тим не менш, у поєднанні з розвалом лінії фронту на північний захід від цього району та падінням Балаклеї, цей крок знервував Путіна, МО та Генштаб у Москві та Південний ОСК, і вони наказали вивести 1-й ГТА, – додає Купер.

Кінцевим результатом цього стало те, що між 9 і 12 вересня 1-й ГТА зміг відійти з Ізюма через Кам’янку та Студенок у район між Пісками-Радьківським на річці Оскіл, Сватовим на північному сході та Лиманом.

– Можливо, він залишив позаду понад 100 танків та інших бойових броньованих машин, але — і це важливо — він успішно евакуював масу своєї артилерії, – говорит військовий аналітик.

Також він зазначає, що через погану обізнаність російської сторони РФ не змогла провести ракетні удари по наступаючим українським колонам.

– Російська система розвідки та поширення інформації зруйнована, і вони не знали, де власні війська, а де українські. Деякі з винищувачів-бомбардувальників вразили власними силами, і — піддавшись повному спектру українських ППО (від автоматів і кулеметів до більш важких ЗРК, як-от Бук М1) — точність їхніх пілотів сильно постраждала. Крім того, під час цієї операції ВКС втратили близько 10 літаків і гелікоптерів, – інформує він.

Ця операція спонукала 1-у ГТА поспішно відступити, а РФ вивести всі російські і сепаратистські війська на північ від Харкова.

– У поєднанні зі звільненням східної Харківської області це було гарним піднесенням морального духу для України, змусивши навіть росіян усвідомити, що ЗСУ здатні їх перевершити: справді, змусивши декого в Москві дійти висновку, що вони не можуть виграти цю війну. Зрештою, ця операція, схоже, стала підтвердженням того, що ЗСУ також отримала стратегічну ініціативу, – говорить Купер.

Проте Путін як і раніше сповнений рішучості продовжувати цю війну, він як і раніше сповнений рішучості принаймні забезпечити контроль над Луганськом, Донецьком, південним Запоріжжям, Кримом і Херсоном.

Аналітик каже, що вчора ЗСУ розпочали нову атаку. За інформацією РФ, українські військові перетнули річку Оскіл в районі Дворічної і просувалася на схід і південь.

– Дійсно, росіяни повідомляють про швидке українське просування в напрямку Борової — це 50 км на південь від Куп’янська, на східній стороні Оскілу, – говорить він.