Вересень, 15 в 15:45

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що контрнаступ Збройних сил України спланували за допомогою даних воєнної розвідки.

Про це представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю виданню Kyiv Post.

За його словами, необхідно було зупинити просування ворожих військ, зокрема на Донецькому напрямку. Він також зауважив, що ще навесні було зрозуміло, що Балаклія – це слабке місце росіян.

Зараз дивляться

– У червні стало очевидним, що наступ на Балаклійському напрямку можливий. Дії, які ми планували в Херсонській і Запорізькій областях, допомогли розвинути загальні успіхи Збройних сил України, – наголосив Вадим Скібіцький.

У липні деякі позиції армії РФ, особливо розміщення резервів, були не зовсім зрозумілі. А вже у серпні стало відомо про активне перекидання ворогом військ із харківського та донецького напрямків.

– За місяць російське командування перекинуло всі війська на південь. Це створило умови для успішних дій української армії на Херсонському та Харківському напрямках і дозволило розвинути цей успіх, – наголосив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що рано чи пізно потрібно буде йти у контрнаступ на Харківському напрямку через загрозу Харкову, яка досі зберігається.

Джерело: Kyiv Post