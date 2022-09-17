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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Удари по окупантах у Херсоні та Бердянську і візит місії ООН в Ізюм: що відбувається на 206-й день війни (онлайн)

Удари по окупантах у Херсоні та Бердянську і візит місії ООН в Ізюм: що відбувається на 206-й день війни (онлайн)

США і ЄС заявили, що шоковані звірствами Росії в Ізюмі, і що Росія має відповідати за звірства, вчинені російським військовими.

Генштаб ЗСУ повідомив, що на південному напрямку триває повільний наступ ЗСУ, а Росія і далі намагається наступати на Донбасі, але атаки відбивають.

Є свідчення, що окупанти стріляли по похованнях людей під Ізюмом для розваги.

Сьогодні сталися потужні вибухи в районі адміністративних будівель одразу двох окупованих українських територій – Луганська та Херсона. Від вибухів у так званій прокуратурі Луганська загинув “генпрокурор” Сергій Горенко та його заступниця. В окупованому Бердянську вбили “заступника мера”.

Греція передасть Україні 40 БМП-1, а США дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

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01:49 - 17 вересня

США оприлюднили повний список зброї та техніки, яку передають Україні.

Як повідомляється на сайті Пентагону, з 24 лютого США виділили Україні військову допомогу на суму понад $15,1 млрд.

У пакети допомоги входять:

  • понад 1400 систем Stinger;
  • понад 8500 систем Javelin;
  • понад 32 тисячі інших протитанкових систем;
  • понад 700 дронів-камікадзе Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиць і до 806 тисяч снарядів до них;
  • 2 тисячі високоточних 155-мм снарядів;
  • 20 105-мм гаубиць та 180 тисяч снарядів до них;
  • 126 тактичних автомобілів для 155-мм гаубиць;
  • 22 тактичні евакуаційні автомобілі;
  • 16 РСЗВ HIMARS і снаряди до них;
  • 20 120-мм мінометів та 85 тисяч снарядів до них;
  • 1500 ракет TOW тощо.
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00:23 - 17 вересня

Дві батареї зенітно-ракетних систем NASAMS будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

Про це 16 вересня заявив прессекретар Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер.

– Два комплекси NASAMS, як очікується, будуть доставлені (в Україну. – Ред.) протягом двох наступних місяців або щось на кшталт цього. Ці оборонні комплекси ще більше посилять захист України від повітряних загроз, – сказав він.

Речник Пентагону додав, що за оцінками оборонного відомства США, Україна закріплює свої здобутки після вдалого контрнаступу на Харківщині.

– Українці продовжують контрнаступальні операції, переважно на півночі, в районі Харкова, та на півдні – в Херсонській області. За нашими оцінками, українці закріплюють свої здобутки після повернення великих масивів території, а росіяни намагаються зміцнити свої оборонні лінії, – сказав Патрік Райдер.

За його словами, український контрнаступ на півдні України йде “продумано та прораховано”.

При цьому він додав, що ЗСУ доведеться вступити ще у багато важких боїв.

Коментуючи оголошений напередодні новий пакет військової допомоги для України вартістю $600 млн, Патрік Райдер заявив, що чутки про неможливість Сполучених Штатів забезпечувати Київ зброєю через скорочення запасів зброї не відповідають дійсності.

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