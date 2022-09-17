Удари по окупантах у Херсоні та Бердянську і візит місії ООН в Ізюм: що відбувається на 206-й день війни (онлайн)

США і ЄС заявили, що шоковані звірствами Росії в Ізюмі, і що Росія має відповідати за звірства, вчинені російським військовими.

Генштаб ЗСУ повідомив, що на південному напрямку триває повільний наступ ЗСУ, а Росія і далі намагається наступати на Донбасі, але атаки відбивають.

Є свідчення, що окупанти стріляли по похованнях людей під Ізюмом для розваги.

Сьогодні сталися потужні вибухи в районі адміністративних будівель одразу двох окупованих українських територій – Луганська та Херсона. Від вибухів у так званій прокуратурі Луганська загинув “генпрокурор” Сергій Горенко та його заступниця. В окупованому Бердянську вбили “заступника мера”.

Греція передасть Україні 40 БМП-1, а США дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS.