Вересень, 16 в 19:16

Російські загарбники запроваджують режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони ворог щоденно зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на психологічний стан окупантів.

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– Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або через поранення, або загибель, – зазначили у Генштабі.

Крім того, росіяни продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки.

За наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах – особовий склад противника, – додали у Генштабі.

Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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