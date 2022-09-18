Вересень, 18 в 1:22

Україна має сотні військовополонених росіян, але це менше, ніж змогла захопити Росія.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters.

Президент визнав, що за час війни Росія взяла більше українських військових у полон, українські захисники окупантів, але контрнаступ ЗСУ на Харківщині став гарною можливістю поповнити обмінний фонд.

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– Скажу відверто – у росіян більше наших полонених, ніж у нас – російських військових або найманців. Наше завдання – постійно поповнювати фонд, щоб повернути своїх. Тому я публічно звертаюся до російських військових — це правда буде правильно, якщо вони підуть у полон… Наше завдання, щоби їх було більше, щоби ми могли повернути більше своїх, – зазначив він.

Президент додав, що під час наступу українських оборонців у Харківській області були взяті у полон сотні російських військових.

При цьому Володимир Зеленський додав, що до тих, хто здався в полон, Україна ставиться згідно з Женевськими конвенціями, як до військовополонених.

Напередодні український лідер запропонував розв’язати питання транзиту російського аміаку через територію України за умови, що Росія поверне усіх військовополонених українців, яких захопили окупанти.