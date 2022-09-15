Вересень, 15 в 14:24

Російський диктатор Володимир Путін досі не змінив свою позицію щодо повномасштабного вторгнення в Україну та не вважає війну помилкою.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи свою нещодавню півторагодинну телефонну розмову з Путіним.

За словами Шольца, він не помітив якихось змін у позиції кремлівського диктатора щодо повномасштабної війни проти України.

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– На жаль, не можу вам сказати, що він почав усвідомлювати, що починати цю війну було помилкою, – наголосив Шольц.

Він уточнив, що під час телефонних переговорів закликав Путіна вивести війська з України, поважати суверенітет нашої держави та поновити переговори. Канцлер ФРН додав, що виведення російських військ – це єдиний спосіб встановити “мир у регіоні”.

– Я твердо переконаний у тому, що РФ повинна піти, вивести свої війська, щоб з’явився шанс на мир у цьому регіоні. Щодня я розумію, що це єдина перспектива, – розповів він.

Попри те, що Путін не змінив позицію щодо вторгнення, Шольц переконаний, що варто продовжувати контакти з Кремлем.

– Необхідно говорити один з одним, і говорити те, що можна сказати щодо цього питання, – заявив він.

Крім того, канцлер Німеччини повідомив журналістам, що зброя, яку Берлін передав Україні, мала “вирішальне значення” під час боїв на сході нашої держави.

Як відомо, Олафа Шольца неодноразово закликали збільшити військову допомогу Україні. З відповідними заявами, зокрема, виступав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який критикував Берлін за відмову надати танки для ЗСУ.

Станом на серпень Німеччина надала військову підтримку Києву на понад $1,2 млрд. Це значно менше, ніж, наприклад, Велика Британія, США чи Польща.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт пообіцяла надати Україні більше озброєння на додаток до генераторів, зимового одягу та наметів.

Повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну поставило під сумнів традиційний дипломатичний підхід Німеччини до відносин з Москвою. Як відомо, німецька економіка тривалий час спиралася на російські енергоносії (нафту та газ).

Раніше цього року Олаф Шольц відійшов від багаторічної політики військового стримування та оголосив, що Німеччина планує витрачати 2% ВВП на армію.