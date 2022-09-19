Зеленський про контрнаступ: комусь здається, що маємо певне затишшя, але це – підготовка

Вересень, 18 в 22:04

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив, що деяке затишшя є підготовкою до наступного ряду важливих для українців слів, “бо Україна має бути вільна уся”.

– Зараз комусь здається, що після низки перемог, ми маємо певне затишшя, але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду, до наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов’язково повинні звучати. Бо Україна має бути вільна уся, – зазначив президент.

Також він заявив, що слова “Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили” звучать зараз постійно і усюди.

– Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка й Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова. Щоранку, щодня, щовечора, щоночі – протягом уже 207 днів, – каже голова держави.

За це Зеленський подякував ЗСУ, Силам спеціальних операцій, ГУР, СБУ, теробороні, прикордонникам і “всій системі МВС – від Нацгвардії та Нацполіції до рятувальників ДСНС”.

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