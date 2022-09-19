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Факти / Україна

Катували струмом, молотками та удавками: окупанти в ізоляторі тримали у заручниках балаклійців

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Катували струмом, молотками та удавками: окупанти в ізоляторі тримали у заручниках балаклійців

На Харківщині у Балаклійському відділку поліції російські військові та спецслужби утримували та катували місцевих жителів.

В адмінбудівлі перебували військові “ЛНР”, Чеченської республіки, ОМОНівці міста Тольятті та ФСБ РФ. Про це свідчать залишені документи.

– За українськими заручниками таємно велося відеоспостереження, а на допитах їх катували електричним струмом, молотками та удавками, – повідомляють у МВС.

Зазначається, що в ізоляторі тимчасового тримання перебувало 40 осіб – від 7 до 48 днів. У камерах заручники утримувались без засобів гігієни, у хід йшли навіть маски для захисту від Covid-19.

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Тікаючи, росіяни напризволяще покинули заручників.

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Фото: скрін з відео МВС

Джерело: МВС
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