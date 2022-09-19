Катували струмом, молотками та удавками: окупанти в ізоляторі тримали у заручниках балаклійців

Вересень, 19 в 17:55

На Харківщині у Балаклійському відділку поліції російські військові та спецслужби утримували та катували місцевих жителів.

В адмінбудівлі перебували військові “ЛНР”, Чеченської республіки, ОМОНівці міста Тольятті та ФСБ РФ. Про це свідчать залишені документи.

– За українськими заручниками таємно велося відеоспостереження, а на допитах їх катували електричним струмом, молотками та удавками, – повідомляють у МВС.

Зазначається, що в ізоляторі тимчасового тримання перебувало 40 осіб – від 7 до 48 днів. У камерах заручники утримувались без засобів гігієни, у хід йшли навіть маски для захисту від Covid-19.

Зараз дивляться

Тікаючи, росіяни напризволяще покинули заручників.

Фото: скрін з відео МВС