Чи змінить заява про мобілізацію в РФ ситуацію на фронті та навіщо це Путіну – військовий експерт

Вересень, 21 в 15:48

Ранкова заява президента країни-агресора Володимира Путіна щодо часткової мобілізації в Росії не змінить ситуацію на лінії фронту.

Таку думку в ефірі Єдиних новин висловив військовий оглядач Олександр Коваленко.

– Те, що вони зараз оголосили часткову мобілізацію, це, перш за все, демонстрація політичної імпотенції самого ж Путіна. Тому що йому не вистачило хоробрості, щоб оголосити про загальну мобілізацію. Адже загальна мобілізація є наслідком оголошення президентом війни. Ну, а Путін досі не може вирішити, чи потрібно йому взагалі оголошувати війну, – повідомляє експерт.

Крім того, він зауважив, що при оголошенні війни та повної мобілізації Росія втратить такий майданчик, як ООН, а отже, право голосу там, право вето. А вони використовують це як інструмент для розповсюдження своєї пропаганди досить тривалий час.

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Також така заява Путіна, на думку Коваленка, є ознакою нездатності влади РФ повноцінно компенсувати свої втрати, забезпечувати свої війська в Україні, продовжувати наступальні дії та вести оборону захоплених територій.

Експерт вважає, що Путін оголосив про часткову мобілізацію, щоб виграти час.

– А чим вони забезпечать 300 тис. особого складу, де техніка, де озброєння, де матеріально-технічне забезпечення? Врешті-решт, чим вони їх годуватимуть? Він (Путін. – Ред.) не буде йти на мирні переговори, може лише імітувати якийсь переговорний процес, щоб накопичити сили, зробити резерви, відновити можливості своєї армії для наступальних дій. Але не для того, щоб піти з тих територій, які вони захопили. Вони можуть не піти, а лише тікати під натиском ЗСУ, – говорить він.

Коваленко зазначає, що РФ встановила антирекорд, коли майже за чотири місяці не змогла зібрати 15 тис. особового складу армійського корпусу.

– РФ потрібно мінімум півроку для того, щоб відновити можливості своїх підрозділів для здійснення оборонних дій тих територій, які вони захопили. А для того, щоб відновитися для наступу, РФ потрібен навіть не рік, – каже він.

Експерт вважає, що Росія може використовувати ядерну зброю лише для шантажу і не більше, адже вона небезпечна для самої РФ.

– Велика кількість міжконтинентальних ракет, які є на озброєнні РФ, непридатні для безпечного використання. Тож це буде проблемою для самої Росії перш за все. З великої вірогідністю, це може вибухнути в їхньому повітряному просторі або на їхній території, – вважає Коваленко.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію до РФ. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що під час часткової мобілізації буде призвано загалом 300 тис. резервістів.