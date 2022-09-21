Изменит ли заявление о мобилизации в РФ ситуацию на фронте и зачем это Путину – военный эксперт
Утреннее заявление президента страны-агрессора Владимира Путина относительно частичной мобилизации в России не изменит ситуацию на линии фронта.
Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал военный обозреватель Александр Коваленко.
– То, что они сейчас объявили частичную мобилизацию, это, прежде всего, демонстрация политической импотенции самого же Путина. Потому что ему не хватило храбрости, чтобы объявить о всеобщей мобилизации. Ведь всеобщая мобилизация является следствием объявления президентом войны. Ну, а Путин до сих пор не может решить, нужно ли ему вообще объявлять войну, — сообщил эксперт.
Кроме того, он отметил, что при объявлении войны и полной мобилизации Россия потеряет такую площадку, как ООН, а значит, право голоса там, право вето. А страна-агрессор довольно продолжительное время используют это как инструмент для распространения своей пропаганды.
Также заявление Путина, по мнению Коваленко, является признаком неспособности властей РФ полноценно компенсировать свои потери, обеспечивать свои войска в Украине, продлевать наступательные действия и вести оборону захваченных территорий.
Эксперт считает, что Путин объявил частичную мобилизацию, чтобы выиграть время.
– А чем они обеспечат 300 тыс. личного состава, где техника, где вооружение, где материально-техническое обеспечение? В конце концов, чем они будут их кормить? Он (Путин. — Ред.) не будет идти на мирные переговоры, может только имитировать некий переговорный процесс, чтобы накопить силы, сделать резервы, восстановить возможности своей армии для наступательных действий. Но не для того, чтобы уйти с территорий, которые они захватили. Они могут не уйти, а только бежать под давлением ВСУ, — говорит он.
Коваленко отмечает, что РФ установила антирекорд, когда почти за четыре месяца не смогла собрать 15 тыс. личного состава армейского корпуса.
— РФ нужно минимум полгода для того, чтобы восстановить возможности своих подразделений для осуществления оборонных действий тех территорий, которые они захватили. А для того, чтобы восстановиться для наступления, РФ нужен даже не год, — говорит он.
Эксперт считает, что Россия может использовать ядерное оружие только для шантажа и не более, ведь оно небезопасно для самой РФ.
– Большое количество межконтинентальных ракет, имеющихся на вооружении РФ, непригодны для безопасного использования. Это будет проблемой для самой России прежде всего. С большой вероятностью, это может взорваться в их воздушном пространстве или на их территории, — прогнозирует Коваленко.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов.