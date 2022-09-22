Знищили позиції ППО: авіація ЗСУ завдала 15 групових ударів по окупантах
Протягом доби 21 вересня авіація Повітряних сил завдала потужних ударів по позиціях ворога. Вдалося знищити десяток позицій ППО окупантів.
Про це повідомило командування Повітряних сил.
– Здійснено понад 15 групових авіаударів по росіянах на різних напрямках. Внаслідок авіаударів знищено ворожий взводний опорний пункт, мінометну батарею, до 15 одиниць бойової броньованої техніки, десятки окупантів, – зазначили вони.
Крім того, протирадіолокаційними ракетами HARM уражено близько 10 ворожих позицій.
За минулу добу українські захисники знищили чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету Іскандер.
Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 400 російських загарбників. З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ вже сягнули 55 510 військовослужбовців.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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