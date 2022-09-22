Вересень, 22 в 11:52

Протягом доби 21 вересня авіація Повітряних сил завдала потужних ударів по позиціях ворога. Вдалося знищити десяток позицій ППО окупантів.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

– Здійснено понад 15 групових авіаударів по росіянах на різних напрямках. Внаслідок авіаударів знищено ворожий взводний опорний пункт, мінометну батарею, до 15 одиниць бойової броньованої техніки, десятки окупантів, – зазначили вони.

Крім того, протирадіолокаційними ракетами HARM уражено близько 10 ворожих позицій.

Зараз дивляться

За минулу добу українські захисники знищили чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету Іскандер.

Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 400 російських загарбників. З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ вже сягнули 55 510 військовослужбовців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.