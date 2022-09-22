Сентябрь, 22 в 11:52

В течение суток 21 сентября авиация Воздушных сил нанесла мощные удары по позициям врага. Удалось уничтожить десяток позиций ПВО оккупантов.

Об этом сообщило командование Воздушных сил.

— Совершено более 15 групповых авиаударов по россиянам на разных направлениях. В результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов, — отметили они.

Кроме того, противорадиолокационными ракетами HARM поражено около 10 вражеских позиций.

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Напомним, что в сутки ВСУ ликвидировали еще 400 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ уже достигли 55 510 военнослужащих.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.

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