Повернення 215 українських полонених та реакція світу на мобілізацію в РФ: що відбувається на 211-й день війни (онлайн)

Україна повернула захисників Маріуполя та інших військових та правоохоронців з російського полону. Йдеться про 215 українських воїнів, 200 з яких були обмінені на зрадника України Віктора Медведчука, п’ятеро бойових командирів обміняли на 55 окупантів РФ, а ще 10 іноземних воїнів, які боролись на боці ЗСУ, будуть повернуті додому за посередництва Саудівської Аравії.

Вночі російські військові обстріляли Холодногірський район Харкова — влучили у багатоповерхівку. Рятувальники деблокували 10 людей, серед них один поранений.

Крім того, на Херсонщині окупанти зруйнували або пошкодили понад 2,6 тис. об’єктів інфраструктури, серед яких лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, газогони, водопроводи, котельні, насосні станції.

Президент України призначив начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області Галину Лугову. Також Володимир Зеленський призначив начальників військових адміністрацій шести територіальних громад області.

Нікополь на Дніпропетровщині за ніч обстріляли двічі — туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік. Також армія РФ обстріляла Запорізьку АЕС — пошкоджено обладнання зв’язку шостого енергоблоку.