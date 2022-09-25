Мінус 4 літаки, 10 безпілотників та 400 окупантів: втрати РФ на 25 вересня

Вересень, 25 в 9:57

Українські захисники впродовж доби ліквідували чотири сотні російських загарбників.

Найбільших втрат 24 вересня ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загалом на восьмому місяці війни втрати армії РФ в Україні становлять вже орієнтовно 56,7 тис.

Зараз дивляться

Напередодні окупаційні війська втратили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, чотири одиниці спеціальної техніки.

Крім того, за добу в росіян стало менше на сім одиниць артилерійських систем, а також по одній одиниці реактивних систем залпового вогню та засобів протиповітряної оборони.

У небі над Україною Збройні сили України збили чотири літаки, 10 безпілотників та одну крилату ракету.

Втрати РФ на 25 вересня 2022

особового складу ‒ близько 56 700 (+400),

танків ‒ 2 275 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 4 832 (+25),

артилерійських систем – 1 368 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 328 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 171 (+1),

літаків – 259 (+4),

гелікоптерів – 220,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилатих ракет ‒ 241 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 701 (+20),

спеціальної техніки ‒ 130 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.