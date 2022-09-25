Минус 4 самолета, 10 беспилотников и 400 оккупантов: потери РФ на 25 сентября
Украинские защитники в течение суток ликвидировали четыреста российских захватчиков.
Наибольшие потери 24 сентября враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.
В общей сложности на восьмом месяце войны потери армии РФ в Украине составляют уже ориентировочно 56,7 тыс.
Накануне оккупационные войска потеряли 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, четыре единицы специальной техники.
Кроме того, за сутки у россиян стало меньше на семь единиц артиллерийских систем, а также по одной единице реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны.
В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили четыре самолета, 10 беспилотников и одну крылатую ракету.
Потери РФ на 25 сентября 2022
- личного состава – около 56 700 (+400),
- танков ‒ 2 275 (+13),
- боевых бронированных машин ‒ 4 832 (+25),
- артиллерийских систем – 1 368 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 328 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 171 (+1),
- самолетов – 259 (+4),
- вертолетов – 220,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 966 (+10),
- крылатых ракет ‒ 241 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 701 (+20),
- специальной техники – 130 (+4).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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