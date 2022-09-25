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Факты / Україна

Минус 4 самолета, 10 беспилотников и 400 оккупантов: потери РФ на 25 сентября

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток ликвидировали четыреста российских захватчиков.

Наибольшие потери 24 сентября враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.

В общей сложности на восьмом месяце войны потери армии РФ в Украине составляют уже ориентировочно 56,7 тыс.

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Накануне оккупационные войска потеряли 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, четыре единицы специальной техники.

Кроме того, за сутки у россиян стало меньше на семь единиц артиллерийских систем, а также по одной единице реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили четыре самолета, 10 беспилотников и одну крылатую ракету.

Потери РФ на 25 сентября 2022

  • личного состава – около 56 700 (+400),
  • танков ‒ 2 275 (+13),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 832 (+25),
  • артиллерийских систем – 1 368 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 328 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 171 (+1),
  • самолетов – 259 (+4),
  • вертолетов – 220,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 966 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 241 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 701 (+20),
  • специальной техники – 130 (+4).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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