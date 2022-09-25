Сентябрь, 25 в 9:57

Украинские защитники в течение суток ликвидировали четыреста российских захватчиков.

Наибольшие потери 24 сентября враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.

В общей сложности на восьмом месяце войны потери армии РФ в Украине составляют уже ориентировочно 56,7 тыс.

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Накануне оккупационные войска потеряли 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, четыре единицы специальной техники.

Кроме того, за сутки у россиян стало меньше на семь единиц артиллерийских систем, а также по одной единице реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили четыре самолета, 10 беспилотников и одну крылатую ракету.

Потери РФ на 25 сентября 2022

личного состава – около 56 700 (+400),

танков ‒ 2 275 (+13),

боевых бронированных машин ‒ 4 832 (+25),

артиллерийских систем – 1 368 (+7),

реактивных систем залпового огня – 328 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 171 (+1),

самолетов – 259 (+4),

вертолетов – 220,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 966 (+10),

крылатых ракет ‒ 241 (+1),

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 701 (+20),

специальной техники – 130 (+4).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.