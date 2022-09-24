Вересень, 24 в 14:34

Після оголошення Кремлем часткової мобілізації повістки почали роздавати і в тимчасово окупованому Криму. Близько 90% з них отримують кримські татари.

Про це поінформували в громадській організації КримSOS.

– За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас вони становлять 13–15 % населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу, – наголосив аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.

В організації з посиланням на міжнародне право пояснили, що навмисне створення умов, спрямованих на повне або часткове знищення етнічної групи, є однією з форм геноциду.

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Крім того, мобілізація мешканців тимчасово захоплених територій до армії країни-окупанта є воєнним злочином. Такий призов заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції.

Воєнним злочином є і примушування громадян України до участі у війні проти власної держави.

– Кримські татари є громадянами і корінним народом України, яких РФ може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави, – уточнив Ярошенко.

За даними КримSOS, з початку так званої часткової мобілізації в РФ повістки отримали щонайменше 5 тис. мешканців тимчасово окупованого Криму.

Напередодні про “мобілізацію” РФ в окупованому Криму згадав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він наголосив, що в місцях компактного проживання кримських татар на півострові окупанти намагаються мобілізувати якомога більше чоловіків.

– Це свідоме намагання РФ знищити кримськотатарський народ, – зазначив президент.

Він закликав мешканців окупованих територій у будь-який спосіб уникати російської мобілізації та намагатися виїхати на вільну територію України.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ 21 вересня. За офіційними даними, йдеться про призов “300 тис. резервістів”. Однак за даними ЗМІ, Кремль планує відправити на війну проти України мільйон чи навіть 1,2 млн росіян.

Джерело: КримSOS