Прихований геноцид: правозахисники повідомили про масове вручення повісток татарам у Криму
Після оголошення Кремлем часткової мобілізації повістки почали роздавати і в тимчасово окупованому Криму. Близько 90% з них отримують кримські татари.
Про це поінформували в громадській організації КримSOS.
– За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас вони становлять 13–15 % населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу, – наголосив аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.
В організації з посиланням на міжнародне право пояснили, що навмисне створення умов, спрямованих на повне або часткове знищення етнічної групи, є однією з форм геноциду.
Крім того, мобілізація мешканців тимчасово захоплених територій до армії країни-окупанта є воєнним злочином. Такий призов заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції.
Воєнним злочином є і примушування громадян України до участі у війні проти власної держави.
– Кримські татари є громадянами і корінним народом України, яких РФ може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави, – уточнив Ярошенко.
За даними КримSOS, з початку так званої часткової мобілізації в РФ повістки отримали щонайменше 5 тис. мешканців тимчасово окупованого Криму.
Напередодні про “мобілізацію” РФ в окупованому Криму згадав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він наголосив, що в місцях компактного проживання кримських татар на півострові окупанти намагаються мобілізувати якомога більше чоловіків.
– Це свідоме намагання РФ знищити кримськотатарський народ, – зазначив президент.
Він закликав мешканців окупованих територій у будь-який спосіб уникати російської мобілізації та намагатися виїхати на вільну територію України.
Як відомо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ 21 вересня. За офіційними даними, йдеться про призов “300 тис. резервістів”. Однак за даними ЗМІ, Кремль планує відправити на війну проти України мільйон чи навіть 1,2 млн росіян.
Джерело: КримSOS