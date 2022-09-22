Підпалюють військкомати і тікають з країни: у Росії паніка після оголошення мобілізації

Вересень, 22 в 12:53

На території РФ у різних містах після оголошення часткової мобілізації розпочалися масові протести та невдоволення серед росіян. Громадяни масово тікають з країни та підпалюють військкомати.

Зокрема, величезні черги машин росіян зафіксовано на кордоні з Фінляндією, Грузією, Казахстаном та Монголією.

Зараз дивляться

– Русня після оголошення мобілізації масово тікає із країни. Так куди так поспішаємо? – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Російські ЗМІ повідомляють, що серед громадян розпочалася масова паніка. У багатьох районах і містах росіяни починають влаштовувати бунти проти рішення російського диктатора та керівництва Кремля.

Так, вночі у Ломоносівському районі під Петербургом підпалили військкомат, а в Тольяті невідомий кинув коктейль Молотова в будинок міської адміністрації.

Також невідома особа кинула пляшку із запальною сумішшю у будівлю одного із призовних пунктів у Нижньому Новгороді, проте пожежу швидко вдалося загасити.

А у Камчатському краї вже мобілізували віце-губернатора Сергія Миронова, повідомляє місцеве видання.

У середу, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації у РФ. Рішення Кремля викликало масову паніку серед росіян, які почали виходити на акції протесту.