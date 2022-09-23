Вересень, 23 в 18:23

У Харківській області знайдено ще щонайменше три місця масових поховань громадян, які постраждали внаслідок агресії РФ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Знайдено щонайменше ще 3 таких місця в Ізюмському районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування. Усі злочини окупантів будуть задокументовані, а винні заплатять за скоєне, – написав він.

Синєгубов зазначив, що сьогодні, 23 вересня, правоохоронці завершують ексгумацію тіл на місці масового поховання під Ізюмом.

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Загалом ексгумовано 436 тіл загиблих. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань.

– Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв’язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 – військові, – повідомив голова Харківської ОВА.

Він додав, що для робіт з ексгумації протягом тижня щодня було задіяно близько 200 осіб (судмедексперти, поліцейські та співробітники ДСНС).

Раніше полковник поліції Сергій Пантелеєв повідомляв, що серед ексгумованих тіл в Ізюмі було п’ять дитячих.

Фото: Олег Синєгубов