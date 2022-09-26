Вересень, 26 в 6:18

На початку доби, 26 вересня, в Одесі, Миколаєві та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють у соцмережах.

Попередньо, ті звуки вибуху, які чули в Одесі – це робота нашої протиповітряної оборони по ворожих дронах.

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Також повідомлялося про звуки вибухів у Запоріжжі. Згодом стало відомо, що лунали вони в області.

У Миколаєві також було неспокійно – під час повітряної тривоги лунали вибухи.

Наразі офіційної інформації від місцевої влади про прильоти немає.

Варто зазначити, що на бойовому чергуванні у Чорному морі біля окупованого Криму перебуває три надводних і один підводний носії ракет типу Калібр. Сумарний можливий залп – 28 ракет.

Саме тому загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається надто високою.

Раніше повідомлялося, що Росія з метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури випустили до 60 вильотів безпілотників.