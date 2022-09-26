Вночі у Миколаєві, Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи
На початку доби, 26 вересня, в Одесі, Миколаєві та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють у соцмережах.
Попередньо, ті звуки вибуху, які чули в Одесі – це робота нашої протиповітряної оборони по ворожих дронах.
Також повідомлялося про звуки вибухів у Запоріжжі. Згодом стало відомо, що лунали вони в області.
У Миколаєві також було неспокійно – під час повітряної тривоги лунали вибухи.
Наразі офіційної інформації від місцевої влади про прильоти немає.
Варто зазначити, що на бойовому чергуванні у Чорному морі біля окупованого Криму перебуває три надводних і один підводний носії ракет типу Калібр. Сумарний можливий залп – 28 ракет.
Саме тому загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається надто високою.
Раніше повідомлялося, що Росія з метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури випустили до 60 вильотів безпілотників.