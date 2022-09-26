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Факти / Україна

Знищили танк та бронетранспортер: миколаївські десантники зірвали наступ окупантів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
війна в Україні, танк

Миколаївські десантники зірвали наступ російських військових та знищили чимало техніки ворога.

– Воїни інженерно-саперного підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ розповідають, як завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням, на одній із дільниць було зірвано наступ підрозділу супротивника, – йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Повідомляється, що всього було знищено п’ять одиниць бойової та спеціальної техніки російських військових: танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ разом із екіпажами та особовим складом.

До десантників приєдналися воїни протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади ДШВ ЗС України, які провели остаточну “демілітаризацію” ворожого підрозділу.

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