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Факты / Україна

Уничтожили танк и бронетранспортер: николаевские десантники сорвали наступление оккупантов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
війна в Україні, танк

Николаевские десантники сорвали наступление российских военных и уничтожили немало техники врага.

— Воины инженерно-саперного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ рассказывают, как благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждением, на одном из участков было сорвано наступление подразделения противника, — говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сообщается, что всего было уничтожено пять единиц боевой и специальной техники российских военных: танк, две боевые машины пехоты, инженерную машину разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом.

К десантникам присоединились воины противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады ДШВ ВС Украины, которые провели окончательную “демилитаризацию” вражеского подразделения.

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