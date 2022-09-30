Вересень, 30 в 19:22

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів заявку України щодо членства в НАТО.

Під час пресконференції 30 вересня він зазначив, що рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників.

– Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО. Ми поважаємо це право, і останні роки ми говорили, що двері Альянсу відкриті. Члени НАТО на саміті в Мадриді чітко заявили, що поважають право України обирати власне майбутнє, – сказав Столтенберг.

Генсек каже, що зараз вони фокусуються на негайній підтримці України, щоб вона захищалася від брутального вторгнення Росії. Також НАТО пильно стежить за тим, що робить РФ.

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– Ядерна риторика Путіна — необачна. РФ мусить розуміти, що ядерну війну виграти не можна. Для Росії будуть дуже суттєві наслідки, якщо вона застосує ядерну зброю. Їй це чітко донесли. Тому ми надалі будемо підтримувати Україну, – додав він.

Крім того, Столтенберг закликав російського диктатора припинити війну. Він відповідальний за те, що її розв’язав. Якщо Росія припинить воювати, то буде мир, але якщо Україна припинить воювати, то перестане існувати як незалежна держава.

За його словами, сьогоднішнє рішення про анексію українських територій нічого не змінило у природі російсько-української війни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про подання заявки на вступ у НАТО у пришвидшеному порядку.

НАТО (Організація Північноатлантичного договору) – це міжнародна організація, військово-політичний союз, який створили для забезпечення колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки, збереження миру та безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Організація прагне до мирного розв’язання суперечок, а також дотримується цінностей верховенства права, демократії та індивідуальної свободи.

На момент заснування альянсу до нього входили 12 країн. За понад 70 років існування кількість держав – членів НАТО зросла до 30. Детальніше про НАТО – читайте у матеріалі Фактів ICTV.