Жовтень, 01 в 20:27

Почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман, аналізуючи те, що відбувається в Лимані, зазначив, що в оточенні виявився ключовий логістичний вузол сходу на Донбасі.

Він розповів, що вказував раніше на перехрестя, перед яким опинився Кремль: він вибирав між політичною та військовою стратегією, і політична стратегія, за спостереженнями експерта, перемогла.

– Зацикленість Путіна на захопленні та утриманні територій за будь-яку ціну зробила повну поразку більш імовірною, – повідомив він.

Професор нагадав, що в Лимані, за попередніми підрахунками, перебуває близько 2500 військовослужбовців, і така сама кількість уже витіснена українськими військами з навколишніх сіл.

Зараз дивляться

– Відрізані від матеріально-технічної підтримки росіяни, схоже, не збираються довго захищати свої позиції, а натомість намагаються піти у тій чи іншій формі. Є повідомлення з українських джерел, що російські війська просили дозволу на евакуацію, але їм відмовлено, – повідомив він.

Тепер же, за спостереженнями Фрідмана, становище росіян ще гірше, ніж раніше було вказано на картах: вони опинилися в пастці без припасів і підкріплень, і повинні або здатися, або спробувати знайти вихід під сильним вогнем української артилерії.

– Українським силам не слід штурмувати російські позиції. Натомість вони можуть використовувати наявні сили для наступу, наголосивши на перетині кордону у бік Луганська. Відсутність сил, захоплених у Лимані, і труднощі з тиловим забезпеченням, що ростуть, означають, що російські сили продовжуватимуть відступати, – вважає експерт.

Повідомляється, що українські частини тіснять Кремінну і невдовзі можуть загрожувати російським позиціям у Лисичанську та Сєвєродонецьку, взятим у червні після тривалої та дорогої (для обох сторін) боротьби.

Джерело: Лоуренс Фрідман