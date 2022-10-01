У Лимані на Донеччині точаться бої, ситуація складна – Маляр

Жовтень, 01 в 19:46

У суботу, 1 жовтня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що у Лимані Донецької області точаться бої, а сама ситуація там складна.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у Facebook Маляр.

– У Лимані бої. Стриматись і не писати у Facebook значно простіше, ніж нашим зараз там, – наголосила заступниця міністра.

Вона закликала всіх до тиші та зазначила, що у Генштабі ЗСУ обов’язково повідомлять, коли з’явиться інформація, якою можна буде поділитися.

Зараз дивляться