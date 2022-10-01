Октябрь, 01 в 20:27

Почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман, анализируя происходящее в Лимане, отметил, что в окружении оказался ключевой логистический узел востока на Донбассе.

Он рассказал, что указывал ранее на перекресток, перед которым оказался Кремль: он выбирал между политической и военной стратегией, и политическая стратегия, по наблюдениям эксперта, победила.

– Зацикленность Путина на захвате и удержании территорий любой ценой сделала полное поражение более вероятным, – сообщил он.

Профессор напомнил, что в Лимане, по предварительным подсчетам, находится около 2500 военнослужащих, и такое же количество уже вытеснено украинскими войсками из окрестных сел.

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– Отрезанные от материально-технической поддержки россияне, похоже, не собираются долго защищать свои позиции, а вместо этого пытаются уйти в той или иной форме. Есть сообщения из украинских источников, что российские войска просили разрешения на эвакуацию, но им было отказано, – сообщил он.

Теперь же, по наблюдениям Фридмана, положение россиян еще хуже, чем было ранее указано на картах: они оказались в ловушке без припасов и подкреплений, и должны либо сдаться, либо попытаться найти выход под сильным огнем украинской артиллерии.

– Украинским силам не нужно штурмовать российские позиции. Вместо этого они могут использовать имеющиеся силы для наступления, сделав упор на пересечение границы в сторону Луганска. Отсутствие сил, захваченных в Лимане, и растущие трудности с тыловым обеспечением означают, что российские силы будут продолжать отступать, – считает эксперт.

Сообщается, что украинские части теснят Кременную и вскоре могут угрожать российским позициям в Лисичанске и Северодонецке, взятым в июне после долгой и дорогостоящей (для обеих сторон) борьбы.

Источник: Лоуренс Фридман