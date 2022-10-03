Біля Сватового пролунав вибух, буряти розлетілись – Гайдай

Жовтень, 03 в 0:03

2 жовтня в Нижній Дуванці поблизу окупованого Сватового Луганської області пролунав вибух, внаслідок якого загинули окупанти-буряти.

Про це у Telegam повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Сьогодні в Нижній Дуванці біля Сватового буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Щось вони там знову палили не там, де треба, чи там, де треба. Настрої панічні. Вони там в шоці від швидкості наступу українських військових, – інформує Гайдай.

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Також він розповів, що на деяких звільнених територіях українські військові дивуються великій кількості вбитих військових РФ і припускають, що працювали загородзагони.

– На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що бої йшли потужні, але, можливо, навіть працювали якісь загородзагони, щоб не давати росіянам тікати, – сказав він.

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Фото: ГУР