Вересень, 17 в 12:22

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Мелітополі, почали масово виходити на зв’язок із українськими спецслужбами. Це сталося після низки випадків ліквідації інших зрадників.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, колаборанти пропонують спецслужбам України надавати важливі дані в обмін на послаблення відповідальності за зраду.

– Ми бачимо наступну тенденцію останніх днів: перш за все колаборанти виходять на зв’язок із українськими спецслужбами щодо укладення угод про скасування чи відтермінування, чи послаблення їхньої відповідальності, якщо вони будуть надавати інформацію та служити тепер Державі Україна. Сьогодні ми бачимо, що такі звернення є масовими, – наголосив Федоров.

Ще одна тенденція, за його словами, полягає в тому, що колаборанти, розуміючи, що Мелітополь буде звільнено, вирішили сховатися і дочекатися наступу Збройних сил України. А потім вони можуть здатися українському правосуддю.

Зараз дивляться

– Вони чітко розуміють, що краще відсидіти якійсь строк у в`язниці, але за законом, ніж бути зачищеними Федеральною службою безпеки. Саме таку основну загрозу вони для себе бачать, – пояснив Федоров.

Він уточнив, що, наприклад, колаборанти-поліцейські виконували для спецслужб РФ велику кількість брудної роботи. І тому вони чітко розуміють, що будуть зачищені цими ж спецслужбами. Серед колаборантів зараз спостерігається паніка, вони думають, яким чином домовитися зі спецслужбами України.

Були й ті, хто намагався виїхати до РФ, але агресору ці зрадники не потрібні. Їх не пропустили на блокпосту в окупованому Криму.

– Був приклад, коли не пропустили на блокпосту в Криму, повертався цей колаборант до Мелітополя. На шляху його заарештували, і більше його ніхто не бачив, – поінформував Федоров.

Він також анонсував оприлюднення повного списку колаборантів, які працюють у поліції.

Як відомо, 16 вересня, в окупованому Луганську в будівлі “генпрокуратури ЛНР” пролунав потужний вибух. Від отриманих поранень загинули так званий “генеральний прокурор” Сергій Горенко та його “заступниця” Катерина Стегленко.

А в тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано “заступника мера” Олега Бойка та його дружину Людмилу, яка очолювала “комісію” з підготовки до псевдореферендуму.

Джерело: Telegram-канал Івана Федорова