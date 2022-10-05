Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Для закінчення гарячої фази війни потрібно 9-12 місяців – полковник ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Для закінчення гарячої фази війни потрібно 9-12 місяців – полковник ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, ймовірно, відбудеться не раніше, ніж за 9-12 місяців, а повномасштабна війна Росії ще триватиме до осені 2023 року.

Про це заявив полковник ЗСУ та експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Він вважає, що Україні потрібно провести для деокупації територій щонайменше п’ять наступальних операцій. Серед них – наразі майже повністю звільнена Харківська область.

– Між операціями існують певні перерви для перекидання сил, поповнення втрат, нарощення угруповань, формування відповідних оперативних побудов. Потрібно 9-12 місяців, щоб закінчити гарячу фазу війни, примусити противника скласти зброю і відмовитися від подальших зазіхань на нашу територію, – вважає він.

На думку Кевлюка, треба звернути увагу, що потім мають відбутися стабілізаційні операції, які полягають у ліквідації агентури противника, затриманні диверсантів, відновленні комунікацій, інфраструктури та розмінуванні території.

Зараз дивляться

– Я думаю, що до осені наступного року війна триватиме, а далі буде період постконфліктного врегулювання. Поки дракону не повибивають зуби, він кусатиметься, – переконаний полковник ЗСУ.

Читайте
Можуть долетіти до будь-якого міста України: чим небезпечні дрони-камікадзе та як захиститися

Джерело: РБК-Україна
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка