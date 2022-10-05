Для закінчення гарячої фази війни потрібно 9-12 місяців – полковник ЗСУ

Жовтень, 05 в 20:04

Звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, ймовірно, відбудеться не раніше, ніж за 9-12 місяців, а повномасштабна війна Росії ще триватиме до осені 2023 року.

Про це заявив полковник ЗСУ та експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Він вважає, що Україні потрібно провести для деокупації територій щонайменше п’ять наступальних операцій. Серед них – наразі майже повністю звільнена Харківська область.

– Між операціями існують певні перерви для перекидання сил, поповнення втрат, нарощення угруповань, формування відповідних оперативних побудов. Потрібно 9-12 місяців, щоб закінчити гарячу фазу війни, примусити противника скласти зброю і відмовитися від подальших зазіхань на нашу територію, – вважає він.

На думку Кевлюка, треба звернути увагу, що потім мають відбутися стабілізаційні операції, які полягають у ліквідації агентури противника, затриманні диверсантів, відновленні комунікацій, інфраструктури та розмінуванні території.

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