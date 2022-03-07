Прем’єр Японії назвав окуповані РФ Курили суверенною територією своєї країни

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів (архіпелаг тисячі островів у Тихому океані) споконвічними японськими територіями.

Глава японського уряду виступив із такою заявою у Палаті радників 7 березня.

Його запитали про обізнаність уряду щодо питання Північних територій. З поміж іншого, Фуміо Кісіда назвав ці території “унікальними” та “суверенними територіями Японії”.

— Північні території є територією, притаманною Японії, територією, над якою Японія має суверенітет, – сказав Кісіда.

Ці острови для Токіо є предметом давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової війни та утримує їх під своїм контролем.

Раніше японська влада утримувалася від формулювання “споконвічні території”, коли говорила про Курили, але 7 березня, на 12-й день війни РФ з Україною, риторика змінилася.

Кабінет попереднього міністра Японії Абе сподівався на прогрес мирних переговорів та утримувався від висловлювання про одвічні японські території.

У лютому 2019 року, коли його запитали про мирні переговори: Чи вважаєте ви чотири північні острови унікальною територією Японії?, Абе відповів: Я хотів би утриматися від відповіді, оскільки це може перешкодити майбутнім переговорам.

Джерело: JIJI, Yomiuri