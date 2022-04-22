Уряд Японії повернув у щорічний дипломатичний довідник Синя книга формулювання “незаконно окуповані” Росією щодо Курильських островів (Північні території в Японії).

У звіті підкреслюється відхід Токіо від примирливого підходу щодо Росії з формулюванням “незаконно окуповані” щодо статусу островів біля найпівнічнішого головного острова Японії Хоккайдо.

— Північні території – це острови, над якими Японія має суверенітет, і вони є невід’ємною частиною території Японії, але тепер вони незаконно окуповані Росією, – йдеться у дипломатичному довіднику.

Таке формулювання з’явилося в японській Синій книзі дипломатії вперше з 2003 року.

Суперечка навколо островів — Ітуруп, Шикотан, Кунашир і групи островів Хабомаї — виникла через захоплення ними СРСР, яка є державою-попередником Росії. Це сталося протягом кількох тижнів після капітуляції Японії у Другій світовій війні 15 серпня 1945 року.

У довіднику вторгнення Росії в Україну називається “кричущою несправедливістю, яка підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії”. Також вказується, що нинішні обставини залишають перспективи результату територіальних переговорів з Росією невизначеними.

У Росії вже відреагували на рішення Японії. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав всі чотири острови Південної частини Курил “невід’ємною частиною Росії”. Він також назвав Японію “недружньою країною”.

Related video

Наприкінці березня японські ЗМІ повідомили, що влада Японії планує повернути у щорічний дипломатичний довідник Синя книга дипломатії формулювання “незаконно окуповані” щодо Курильських островів.

На початку березня 2022 року прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав Південні Курили споконвічними японськими територіями,“унікальними” та “суверенними територіями Японії”.

Джерело: Kyodo News