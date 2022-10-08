У РФ зупинили продаж залізничних квитків до Криму: не знають, коли відновлять Кримський міст
Російські залізниці (РЖД) призупинили продаж квитків до окупованого Криму та з нього.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Квитки більше не продають через вибух на Керченському мосту.
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В цей час затримується низка пасажирських поїздів з Москви, Санкт-Петербурга, Омська до Сімферополя.
Також очікується затримка поїздів із Сімферополя до Пермі та Смоленська.
У РЖД повідомили, що вирішується питання щодо альтернативних способів доставки пасажирів, а на місце події направлені відновлювальні поїзди.
У соціальних мережах опублікували відео наслідків потужного вибуху на Кримському мосту. На кадрах видно розламаний навпіл автомобільний проліт мосту – він лежить у воді.
Фото: скриншот із відео